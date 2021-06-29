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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГЛАВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН ЕАЭС ПРЕДСТАВЯТ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ «ЕДИНЫХ ОКОН» В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД


14:26 29.06.2021

Главам правительств стран ЕАЭС представят итоги реализации мероприятий по созданию национальных «единых окон» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Как сообщает ЕЭК, такая договоренность достигнута на совещании с участием представителей стран Евразийского экономического союза, ответственных за реализацию Основных направлений развития механизма «единого окна» регулирования внешнеэкономической деятельности, которое прошло в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии 28 июня.

«Единое окно» представляет собой платформу, которая позволяет получать услуги в «один клик» в режиме реального времени, не только в процессе взаимодействия бизнеса и регулятора, но и непосредственно по всей цепи поставки товаров. Участники совещания отметили успешную реализацию элементов этого механизма и заявили о необходимости продолжать работу, чтобы обеспечить совместимость национальных «единых окон» между собой. Презентацию доклада решено провести на уровне глав правительств стран ЕАЭС.

Участники совещания также обсудили алгоритм дальнейших действий в рамках выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в которых предусмотрена выработка комиссией совместно со странами ЕАЭС приоритетных инструментов реализации механизма «единого окна».
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