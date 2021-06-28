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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ «ОТКРЫТОМ НЕБЕ» С УКРАИНОЙ
09:58 29.06.2021
Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве (САП) с Украиной, Арменией, Тунисом и Катаром. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Европейского Совета.
"Сегодня Совет дал согласие на подписание трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашение о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов... Они будут содействовать торговли, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в заявлении.
Как отмечается, решение в отношении Украины, Армении и Катара позволяют применять это соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для вступления его в силу.
Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью 2021 года. После этого каждое соглашение должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной.
Европейское совместное авиационное пространство (САП) - это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя более эффективно и безопасно использовать воздушное пространство.
Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.
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