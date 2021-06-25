Развитие производства конкурентоспособной животноводческой продукции с использованием интенсивных промышленных технологий и племенной продукции с высоким генетическим потенциалом рассмотрели на совещании, организованном агропромышленным блоком Евразийской экономической комиссии, с привлечением международных партнеров и участников рынка племенной продукции ЕАЭС.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян отметил высокую значимость вопроса развития племенного животноводства и приоритетность создания благоприятных условий для получения высококачественной племенной продукции на территории ЕАЭС.

«Цель нашей работы – подготовить и предложить для рассмотрения странам «пятерки» системный документ, направленный на решение актуальных вопросов развития племенного животноводства, углубление интеграции с выходом на совместные кооперационные проекты, – подчеркнул Артак Камалян. – Мы должны предпринимать совместные усилия в данном направлении, используя для решения этого вопроса лучшую мировую практику».

Как сообщает ЕЭК, в ходе совещания накопленным опытом и новыми тенденциями в сфере развития селекции и племенного животноводства поделились международные и иностранные эксперты.

«ФАО активно сотрудничает с ЕЭК, государствами ЕАЭС и, безусловно, приветствует проработку вопросов развития племенного животноводства. По нашему убеждению, отрасль животноводства остается основной в сельском хозяйстве по производству полноценных пищевых продуктов, способных обеспечить поддержание активной жизни человека, и спрос на такую продукцию будет только расти», – отметил директор Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.

Эксперт ФАО Эран Райзман акцентировал внимание на важности сохранения генофондных пород, необходимости повышения эффективности производства животноводческой продукции за счет развития системы искусственного осеменения, улучшения кормления и борьбы с болезнями животных, а также программах ФАО, направленных на решение этих проблем.

Об уникальном опыте Израиля в сфере создания высокопродуктивных стад крупного рогатого скота молочных пород рассказал директор по производству и науке компании «Сион» Йоэль Зирон. «В Израиле средняя молочная продуктивность коров по стране, включая удой (12262 кг в год), выход молочного жира и молочного белка, самая высокая в мире», − сказал Йоэль Зирон. Он подчеркнул роль неразрывной связи информационных технологий, системы учета продуктивности и оценки племенной ценности, биотехнологий, селекционных программ и программ кормления в достижении высоких результатов Государства Израиль в сфере племенного животноводства.

По мнению экспертов, успешный опыт Израиля может послужить хорошим примером для использования в животноводстве государств Союза. ЕЭК планирует оказать содействие дальнейшему развитию сотрудничества стран ЕАЭС и Израиля в практической плоскости.

Представители Министерства сельского хозяйства животноводства и рыболовства Аргентинской Республики, Национальной Координации по инновации и биотехнологии Национального управления по биоэкономике проинформировали участников совещания о достижениях и осуществляемой работе по правовому регулированию деятельности в области редактирования генома сельскохозяйственных животных в Аргентине. Существенный интерес представляет опыт этой страны в вопросе генетической оценки крупного рогатого скота мясных пород с использованием «умных» систем кормления, о котором рассказал представитель Национального института сельскохозяйственных технологий Аргентины (ИНТА) Анибаль Пордоминго.

В свою очередь представители уполномоченных органов и экспертного сообщества стран ЕАЭС для развития племенного животноводства и взаимной торговли в Союзе предложили принять ряд мер в части нормативно-правового регулирования. Также на совещании обсуждены вопросы использования электронной торговли, механизмы кооперации субъектов государств-членов в сфере племенного животноводства, внедрения инновационных технологий, включая геномную селекцию.

Работа по переходу на единые методики оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных с использованием метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP) уже ведется комиссией совместно с государствами-членами. Это позволяет существенно повысить эффективность племенной работы и ускорить развитие животноводства.

Достигнута договоренность продолжить совместную работу с уполномоченными органами, представителями науки и бизнеса стран ЕАЭС по реализации предложенных мер.