Кабинет Министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал глава правительства, которого цитирует Укринформ.

Как говорится в сообщении на правительственном портале, заключение соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму 350 млн долларов США состоялось в присутствии премьер-министра Украины.

"Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из Всемирного банка помогают Украине и украинскому народу", - подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил специалистов Всемирного банка, которые задействованы в реализации различных проектов в Украине, и выразил уверенность, что плодотворный диалог и сотрудничество между Украиной и Всемирным банком в дальнейшем будет развиваться.