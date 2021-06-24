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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ НА $350 МЛН
13:59 25.06.2021
Кабинет Министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал глава правительства, которого цитирует Укринформ.
Как говорится в сообщении на правительственном портале, заключение соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму 350 млн долларов США состоялось в присутствии премьер-министра Украины.
"Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из Всемирного банка помогают Украине и украинскому народу", - подчеркнул Шмыгаль.
Он поблагодарил специалистов Всемирного банка, которые задействованы в реализации различных проектов в Украине, и выразил уверенность, что плодотворный диалог и сотрудничество между Украиной и Всемирным банком в дальнейшем будет развиваться.
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