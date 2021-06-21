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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС БУДЕТ СФОРМИРОВАН ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ


13:07 22.06.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии на выездном заседании в Бресте 21 июня приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства кабельно-проводниковой продукции.

Как отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, Комиссия предпринимает ряд действий для усиления позиций промышленников стран ЕАЭС, занятых в производстве кабельно-проводниковой продукции.

«Для этого мы взаимодействуем с представителями уполномоченных органов, бизнес-сообществом и профильными ассоциациями сторон, – пояснил Артак Камалян. – Сформирована и ведет работу экспертная группа, где мы обсуждаем наиболее острые вопросы. Один из них – усиление кооперации между производственными объединениями наших стран посредством поиска новых механизмов взаимодействия и возможностей получения достоверной и актуальной информации».

Как сообщает ЕЭК, положения разработанной промышленным блоком ЕЭК рекомендации направлены на развитие сотрудничества предприятий кабельно-проводниковой отрасли стран ЕАЭС для совместного производства инновационной и высокотехнологичной продукции с учётом приоритетных направлений модернизации экономик государств Союза. В документе подчеркивается необходимость усиления взаимодействия производителей сырья и конечной продукции, а также сокращения доли иностранных комплектующих и сырья в производимой в ЕАЭС кабельно-проводниковой продукции.

Планируется также сформировать Единый информационный перечень производителей кабельно-проводниковой продукции стран ЕАЭС, готовых участвовать в кооперационной деятельности. Перечень должен стать информационным ресурсом и инструментом для формирования новых экономических связей между всеми игроками рынка ЕАЭС.

«Важно помочь участникам рынка в поиске выгодных кооперационных проектов. И особенно важно посодействовать укреплению позиций национальных производителей оптоволоконного кабеля», – подчеркнул Артак Камялян.
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