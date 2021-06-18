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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ С МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ
11:11 21.06.2021
Россельхознадзор с 19 июня 2021 года отменил введенные ранее временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия Мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларуськалий».
«Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь», - говорится в сообщении российского ведомства.
Продукция предприятия, поставляемая в Россию, должна быть выработана с 19 июня 2021 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
При этом запрет на ввоз свиноводческой продукции, не прошедшей обработку, обеспечивающую полную инактивацию вируса АЧС, согласно указанию Россельхознадзора № ФС-КС-7/8309, продолжает действовать.
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