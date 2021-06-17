СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

13:43 17.06.2021 Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгин обсудили 15 июня по телефону вопросы поставок белорусской продукции в Россию. Как сообщает российское ведомство, по итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны, принято решение об отмене с 17 июня 2021 года временных ограничений на поставки животноводческой продукции с двух белорусских предприятий: ИООО «Продэксим» и ОАО «Птицефабрика «Дружба».