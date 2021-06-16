ПП «Атомэнергомаш» получило сертификат на серийное производство поглощающих вставок для контейнеров сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС. Об этом говорится на сайте ГП "НАЭК "Энергоатом".

«На заводе нестандартного оборудования и трубопроводов ПП «Атомэнергомаш» будет выпускаться новый вид продукции - поглощающие вставки для контейнеров сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС. Предприятие получило сертификат на их серийное производство», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Такая технология есть только в пяти странах мира, теперь - и в Украине.

К концу 2021 года планируется изготовить для Запорожской АЭС 138 поглощающих вставок.

Создать полную технологическую цепочку изготовления поглощающих вставок помогли физики Харьковского технологического института и специалисты научно-исследовательского института имени Патона. А на заводе создали специальный участок с обустроенными лабораториями, приобрели необходимое оборудование, обучили персонал и отработали новые высокоточные технологии на каждом этапе.

ПП «Атомэнергомаш» является обособленным машиностроительным подразделением ГП «НАЭК «Энергоатом», производителем ключевого оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности.

Запорожская АЭС - самый большой энергетический объект в Украине и Европе с шестью энергоблоками установленной мощностью 6000 МВт. Станция генерирует в Объединенную энергетическую систему Украины почти 40% всей электроэнергии, вырабатываемой отечественными атомными электростанциями, и пятую часть от общего производства электроэнергии в стране.