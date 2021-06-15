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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ДО КОНЦА ЛЕТА ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ГРЕЧКИ ИЗ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС


12:33 16.06.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи.

Как сообщает ЕЭК, мера вводится сроком по 31 августа этого года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации. Квота на вывоз гречихи из Казахстана устанавливается на уровне 4,2 тыс. тонн.

«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств Евразийского экономического союза.

ЕЭК обратилась с просьбой к Беларуси и Российской Федерации – не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих в том числе вопросы взаимной торговли.
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