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ЕАБР СОЗДАЕТ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ


11:56 16.06.2021

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР, Фонд) заинтересован в партнерстве с лидерами рынка для реализации евразийской туристической платформы. Об этом в ходе Российского туристического форума «Путешествуй» заявила представитель Фонда Юлия Чалая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в ходе сессии «IT по-крупному: B2B- и B2G-коммуникации в туризме» участники обменялись мнениями и наработками по созданию туристических экосистем и платформ.

Юлия Чалая рассказала об амбициях ФЦИ ЕАБР по разработке и продвижению евразийской туристической платформы.

По ее словам, евразийская туристическая платформа должна содержать необходимые путешественникам сервисы и актуальный контент, реализовать функцию интеллектуального планировщика маршрута, предоставлять G2C-услуги, например визы для въездного туризма по странам ЕАЭС. Решение должно обеспечивать как прямое подключение стран и субъектов МСП через контракты и стандарты платформы, так и выступать мощным агрегатором уже существующих сервисов.

«В условиях пандемии особо востребованы альтернативные привычным маршруты. Евразийские страны могут предложить интересные локации и новые маршруты для туристов, а платформа сможет подсказать все возможные опции. Мы формируем платформы на балансе бизнес-интересов и стратегических интеграционных приоритетов, таких как цифровой суверенитет, создание общих рынков и инфраструктур, вовлечение на платформу максимального числа поставщиков из всех стран региона ЕАЭС+, добросовестная конкуренция и защита пользователей», - подчеркнула Юлия Чалая.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, штаб-квартира находится в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) учрежден Советом Банка 30 июня 2020 года. Цель Фонда — оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств — участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.
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