В Украине задержали партию контрабандных сигарет белорусского производства, которые на фуре ввезли через Польшу.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничники располагали информацией, что сигареты под видом других товаров будут провозить через пункт пропуска «Ягодин» на двух фурах.

Один из автомобилей 14 июня въехал в Украину и отвез груз до склада в Луцке.

«По документам перевозили груз «керамическая плитка», на самом деле в транспортном средстве находились табачные изделия», - говорится в сообщении.