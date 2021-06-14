|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПАРТИЮ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАДЕРЖАЛИ УКРАИНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
09:51 15.06.2021
В Украине задержали партию контрабандных сигарет белорусского производства, которые на фуре ввезли через Польшу.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничники располагали информацией, что сигареты под видом других товаров будут провозить через пункт пропуска «Ягодин» на двух фурах.
Один из автомобилей 14 июня въехал в Украину и отвез груз до склада в Луцке.
«По документам перевозили груз «керамическая плитка», на самом деле в транспортном средстве находились табачные изделия», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте