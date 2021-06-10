ЕАБР запустил прикладное исследование, которое ляжет в основу проекта Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на пленарном заседании 33-го Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте Казахстана.

В ходе своего выступления глава ЕАБР также рассказал о влиянии пандемии коронавируса на ключевые отрасли экономики. Отметив наибольшую устойчивость аграрного сектора, он подчеркнул наличие хороших перспектив мировой торговли продовольственными товарами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, построение эффективной системы торговли продовольственными товарами без барьеров и ограничений является одним из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета озвучил инициативу «О необходимости проработки возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами ЕАЭС». В этой связи в апреле текущего года ЕАБР начал реализацию проекта по формированию Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа проводится как в странах ЕАЭС, так и Таджикистане (страна-участник ЕАБР), Узбекистане (потенциальная страна-участник ЕАБР).

Исследование Евразийского банка развития включает в себя проведение комплексного межстранового анализа следующих компонентов: анализ товарооборота, торговых балансов продовольственных товаров, действующей инфраструктуры, определение транспортно-логистических коридоров и требований по функционированию оптово-распределительных центров, выработка предложений по созданию единой цифровой платформы и по гармонизации законодательства в странах ЕАЭС для создания Единой товаропроводящей системы. Будет проведена оценка интеграционного экономического эффекта от реализации данного проекта.

«Развитие Евразийской товаропроводящей системы позволит Казахстану комплексно решить ряд стратегических вопросов, способствующих его устойчивому развитию. Среди ключевых – повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Снижение издержек и потерь при производстве, обработке, хранении и транспортировке товаров будет достигнуто благодаря оптимизации цепочек доставок и модернизации инфраструктуры. Важным стимулом развития выступит создание новых и оптимизация существующих каналов экспорта, в том числе по направлению стран ЕАЭС. В свою очередь увеличение производительности и выход на новые рынки позволят лучшей стабилизации цен на продовольственную продукцию и увеличение доходов производителей. Исследование мы планируем завершить до конца текущего года», - сказал Николай Подгузов.

В продолжение темы, Николай Подгузов поделился данными о негативном влиянии пандемии на отрасли мировой экономики. В частности, он отметил, что производство обрабатывающей промышленности сократилось на 4,1% г/г. Среди наиболее пострадавших отраслей – автомобилестроение, производство оборудования, металлургия, производство одежды и др. Во многих отраслях сферы услуг был зафиксирован спад. Сельское хозяйство оказалось единственным сектором, который продемонстрировал положительный рост: так, в ЕАЭС сельскохозяйственное производство выросло на 2,3% г/г в 2020 г.

«Мировая торговля продукцией агропродовольственного сектора оставалась в целом стабильной. Можно сказать, что она оказалась в значительной степени невосприимчива к последствиям пандемии, а развивающимся странам даже удалось увеличить доходы от экспорта соответствующей продукции. Объём экспорта в 1 полугодии 2020 года увеличился на 4,6% по отношению к аналогичному прошлому периоду. У мировой торговли продовольственными товарами большое будущее», - подчеркнул глава ЕАБР.

«Пищевые продукты также выступили лидером взаимной торговли Евразийского экономического союза по итогам 2020 г. Объем торговли данной группой товаров в Союзе достиг 7,5 млрд долл., а их доля в структуре взаимной торговли увеличилась за год с 11,8% до 13,7%. Такая динамика взаимной торговли пищевой продукцией была обусловлена в том числе необходимостью обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС в кризисный период. Рост доли пищевой продукции и сельского хозяйства может быть новым трендом внутрисоюзной торговли. Это будет способствовать снижению импорта из стран вне ЕАЭС», - отметил он.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года, штаб-квартира расположена в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроении.