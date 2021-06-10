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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В БРЕСТЕ 21 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПОСТПРЕДОВ СТРАН СНГ
16:50 10.06.2021
Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 21 июня в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе исполкома СНГ, на встрече члены Совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 мая в Минске, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.
Будет также рассмотрен вопрос о деятельности Совета по туризму стран Содружества, состоится семинар с презентацией туристического потенциала Республики Беларусь и Брестской области.
Кроме того, во время визита в Брестскую область постоянные полномочные представители и делегация Исполнительного комитета СНГ проведут ряд встреч с руководством города Бреста и Брестской области.
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