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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В БРЕСТЕ 21 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПОСТПРЕДОВ СТРАН СНГ


16:50 10.06.2021

Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 21 июня в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе исполкома СНГ, на встрече члены Совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 мая в Минске, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.

Будет также рассмотрен вопрос о деятельности Совета по туризму стран Содружества, состоится семинар с презентацией туристического потенциала Республики Беларусь и Брестской области.

Кроме того, во время визита в Брестскую область постоянные полномочные представители и делегация Исполнительного комитета СНГ проведут ряд встреч с руководством города Бреста и Брестской области.
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