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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
14:30 10.06.2021
Механизмы обеспечения контроля за соблюдением прав потребителей будут определены в рамках «дорожной карты» по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в Евразийском экономическом союзе.
Участники рабочего совещания, организованного Евразийской экономической комиссией, назвали основные направления совместной работы, результаты которой должны обеспечить безопасность потребителей стран ЕАЭС при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.
Как сообщает ЕЭК, в их числе – выработка условий деятельности иностранных торговых площадок на территории ЕАЭС, противодействие недобросовестным деловым практикам, защита персональных данных потребителей.
«Определение общих подходов стран Союза к защите прав потребителей предусмотрено Стратегическими направлениями развития евразийской интеграции до 2025 года, – отметила директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова. – Работа по защите прав потребителей в электронной торговле будет основываться на рекомендациях Комиссии, фиксирующих общие подходы союзных государств к защите потребителей при дистанционной торговле».
В этом году приняты и реализуются новые рекомендации Комиссии, которые определяют общие принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами. Часть положений этих рекомендаций намечено включить в базовый пакет мер и мероприятий, направленных на решение задач по защите прав потребителей в электронной торговле.
Кроме того, комиссия планирует подготовить ряд актов по внедрению цифровых сервисов. Они помогут быстро и объективно разрешать потребительские споры.
Комплексные предложения по развитию внешней и взаимной электронной торговли прорабатываются в рамках поручения Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2021 года № 4, а также мероприятий Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года.
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