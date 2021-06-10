Механизмы обеспечения контроля за соблюдением прав потребителей будут определены в рамках «дорожной карты» по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в Евразийском экономическом союзе.

Участники рабочего совещания, организованного Евразийской экономической комиссией, назвали основные направления совместной работы, результаты которой должны обеспечить безопасность потребителей стран ЕАЭС при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.

Как сообщает ЕЭК, в их числе – выработка условий деятельности иностранных торговых площадок на территории ЕАЭС, противодействие недобросовестным деловым практикам, защита персональных данных потребителей.

«Определение общих подходов стран Союза к защите прав потребителей предусмотрено Стратегическими направлениями развития евразийской интеграции до 2025 года, – отметила директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова. – Работа по защите прав потребителей в электронной торговле будет основываться на рекомендациях Комиссии, фиксирующих общие подходы союзных государств к защите потребителей при дистанционной торговле».

В этом году приняты и реализуются новые рекомендации Комиссии, которые определяют общие принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами. Часть положений этих рекомендаций намечено включить в базовый пакет мер и мероприятий, направленных на решение задач по защите прав потребителей в электронной торговле.

Кроме того, комиссия планирует подготовить ряд актов по внедрению цифровых сервисов. Они помогут быстро и объективно разрешать потребительские споры.

Комплексные предложения по развитию внешней и взаимной электронной торговли прорабатываются в рамках поручения Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2021 года № 4, а также мероприятий Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года.