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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ ДЛЯ МЕДИЗДЕЛИЙ
14:50 09.06.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них.
Как сообщает ЕЭК, в результате восемь стандартов заменены на более актуальные версии, добавлено восемь новых стандартов и одна методика выполнения измерений, семь устаревших стандартов исключены.
Новые стандарты отвечают современным требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий.
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