Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них.

Как сообщает ЕЭК, в результате восемь стандартов заменены на более актуальные версии, добавлено восемь новых стандартов и одна методика выполнения измерений, семь устаревших стандартов исключены.

Новые стандарты отвечают современным требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий.