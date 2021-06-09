Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила в виде рекомендации странам Евразийского экономического союза Руководство по трансферу производства и аналитических методик при производстве лекарственных средств.

Как сообщает ЕЭК, документ позволит сократить количество дублирующих исследований при переносе производства лекарств без ущерба для их качества и безопасности.

Руководство регламентирует процесс переноса производства и контроля качества лекарственных препаратов с одной площадки на другую, включая документальное оформление этого процесса, а также разъясняет необходимую последовательность действий при его организации. Документ может использоваться также в других биомедицинских сферах, например, при трансфере аналитических методик между клиническими лабораториями.