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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДУБЛИРУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕНОСЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС БУДУТ СОКРАЩЕНЫ
13:35 09.06.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила в виде рекомендации странам Евразийского экономического союза Руководство по трансферу производства и аналитических методик при производстве лекарственных средств.
Как сообщает ЕЭК, документ позволит сократить количество дублирующих исследований при переносе производства лекарств без ущерба для их качества и безопасности.
Руководство регламентирует процесс переноса производства и контроля качества лекарственных препаратов с одной площадки на другую, включая документальное оформление этого процесса, а также разъясняет необходимую последовательность действий при его организации. Документ может использоваться также в других биомедицинских сферах, например, при трансфере аналитических методик между клиническими лабораториями.
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