Новая передовая технология таможенного оформления товаров электронной торговли, доставляемых почтовыми операторами и экспресс-перевозчиками, будет протестирована в ходе экспериментов, которые планируется провести в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, одна из целей – обеспечить комфортные условия получения потребителями посылок из иностранных интернет-магазинов.

На заседании рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений поддержаны проекты ряда соответствующих документов. Это акты ЕЭК, подготовленные в развитие Распоряжения Совета Комиссии от 5 апреля нынешнего года «Об отдельных вопросах проведения в государствах-членах Евразийского экономического союза пилотных проектов (экспериментов) в области внешней электронной торговли товарами».

В частности, документы определяют особенности заполнения декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации в отношении товаров электронной торговли. Также предусматривается дополнительная категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что ускорит их выпуск и быструю доставку потребителям товаров электронной торговли.

Кроме того, Комиссия подготовила изменения, направленные на расширение возможностей применения декларации на экспресс-грузы, в том числе в отношении экспортируемых товаров. Это упростит таможенное декларирование экспортируемых экспресс-грузов и может придать определенный импульс развитию внешней электронной торговли, в том числе применительно к экспорту товаров Союза.