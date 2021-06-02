О кооперации государств Евразийского экономического союза в сфере производства лекарств и перспективах создания Евразийского медицинского агентства рассказал 2 июня председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на пленарной сессии Петербургского экономического форума «Лекарственная безопасность в основе устойчивости системы здравоохранения».

По его словам, для решения задач, которые стали очевидны во время пандемии COVID-19, необходимо мобилизовать ресурсы и подумать о создании универсального евразийского механизма оценки качества, эффективности и безопасности лекарственных средств – Евразийского медицинского агентства.

«В Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрено принятие Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Мы полагаем целесообразным включить в этот документ предложения по созданию такого централизованного агентства. Это позволило бы резко сократить сроки процедур экспертизы документов и инспекций производственных площадок, объединить и скоординировать усилия специалистов», – сообщил Михаил Мясникович.

Несмотря на то что COVID-19 стал для ЕАЭС серьезным испытанием, Союз справился с этим вызовом. Оперативно принимались решения по защите населения, обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями, координации работы санитарно-эпидемиологических ведомств стран ЕАЭС, напомнил Председатель Коллегии ЕЭК. Например, был установлен зеленый коридор для импорта критически важных товаров. На ряд готовых лекарств, товаров медицинского назначения, сельхозтоваров и продовольствия были оперативно обнулены таможенные пошлины.

Михаил Мясникович высоко оценил роль Российской Федерации в борьбе с распространением пандемии. «РФ передала технологии производства вакцин Беларуси, Казахстану, где уже сейчас осуществляется производство. Однако без помощи Российской Федерации по поставке готовых препаратов бороться с пандемией крайне сложно», – резюмировал он.

При этом следует в большей степени уделять внимание вопросам нормативно-правового, методического обеспечения лекарственными препаратами в Союзе. Сегодня в ЕАЭС действует порядка 70 документов, которые регулируют эти вопросы. От наполнения Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий будет во многом зависеть, как Союз справится с этой задачей на фоне пандемии. Это необходимо учитывать в практической работе.

Регистрация лекарственных средств по наднациональным правилам в ЕАЭС ведется с 2018 года, и на сегодняшний день по правилам ЕАЭС принято 965 заявлений, выдано 167 регистрационных удостоверений.

«Российская Федерация с начала этого года полностью перешла на регистрацию новых лекарственных препаратов по правилам ЕАЭС. Остальные страны ЕАЭС перейдут с 1 июля этого года. Ключевая задача – к концу 2025 года регистрационные досье всех обращаемых на общем рынке лекарств должны быть приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС. Все решения приняты, теперь важно реализовать их», – сказал Михаил Мясникович.

Особый акцент он сделал на вопросах промышленной кооперации для обеспечения лекарственной безопасности стран Евразийского экономического союза. Главы государств ЕАЭС 21 мая этого года приняли решение разработать план мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, а также налаживанию их производства в Союзе. Разработанный документ планируется внести на утверждение Евразийским межправительственным советом до конца года.