Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Перечни стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают включение в перечни актуализированных национальных стандартов (АСТ 191-2019 «Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия» и ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия») и дополнительных методов исследований для обеспечения подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям техрегламента ЕАЭС (ГОСТ ISO 6222-2018 «Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду», СТ РК 2782-2015 «Вода. Методы санитарно-паразитологического анализа» и три методики исследований (испытаний) и измерений).

Решение позволит в полном объеме проводить идентификацию упакованной питьевой воды и обеспечить подтверждение ее соответствия требованиям техрегламента.