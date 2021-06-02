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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
16:53 02.06.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Перечни стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают включение в перечни актуализированных национальных стандартов (АСТ 191-2019 «Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия» и ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия») и дополнительных методов исследований для обеспечения подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям техрегламента ЕАЭС (ГОСТ ISO 6222-2018 «Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду», СТ РК 2782-2015 «Вода. Методы санитарно-паразитологического анализа» и три методики исследований (испытаний) и измерений).
Решение позволит в полном объеме проводить идентификацию упакованной питьевой воды и обеспечить подтверждение ее соответствия требованиям техрегламента.
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