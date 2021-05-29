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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ДАЕТ УКРАИНЕ $100 МЛН НА КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ


12:33 31.05.2021

Во Всемирном банке утвердили выделение дополнительных средств в размере $100 млн для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере 100 млн долларов США для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.

Украинский государственный АО «Укрэксимбанк» является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка. Выделенные дополнительные средства Укрэксимбанк использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от пандемии COVID-19.

Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, которые сейчас предлагаются на рынке.

«В течение многих лет Всемирный банк поддерживает малый и средний бизнес, который должен стать основой экономики Украины. Эти новые займы от Укрэксимбанка создадут рабочие места, будут стимулировать конкурентоспособность, помогут украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии», - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Проект Доступ к долгосрочному финансированию на общую сумму в 150 миллионов долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. По проекту профинансированы более 50 МСП предприятий со всей Украины.

Большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности, где у украинских экспортеров есть существенное конкурентное преимущество, и где МСП традиционно играют ведущую роль.

В рамках проекта также предоставлены займы фирмам, осуществляющим деятельность в разных производственных отраслях: производство горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и т.л. Проект помог этим МСП улучшить конкурентные преимущества по сравнению с крупными предприятиями.

Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около 3,3 млрд долларов США в рамках 11 инвестиционных проектов и одной программы ради результатов. Эти инвестиции направлены на совершенствование базовых государственных услуг и обеспечение потребностей простых граждан в таких сферах как водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение, а также развитие частного сектора.

С момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка в 1992 году обязательства банка перед страной составили более 13 млрд долларов США в рамках около 70 проектов и программ.
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