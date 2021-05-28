Государства Евразийского экономического союза будут активизировать взаимодействие в области авиастроения, создавать новые кооперационные цепочки, а также добавленную стоимость на территории Союза. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, намечено также создать комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Все государства Союза подтвердили важность кооперационного сотрудничества в авиастроении и выразили готовность продолжать работу в этой сфере.

Как отметил министр, российская сторона уже представила партнерам свои предложения по кооперации. В частности, предложено организовать крупноузловую сборку воздушных судов на территории государств-членов, локализовать сборку и послепродажное обслуживание самолетов на базе Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).

По словам Артака Камаляна, у авиапрома ЕАЭС есть большой потенциал для дальнейшего роста и укрепления позиций на внутреннем и мировом рынке, и его необходимо реализовать в полной мере.

Участники заседания рассмотрели Обзор крупнейших инвестиционных проектов промышленного строительства государств-членов на 2020-2025 годы. Документ включает порядка 400 крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей и горнодобывающей индустрии на общую сумму инвестиций 9,5 трлн рублей. Представленная информация по проектам позволит находить инвесторов, поставщиков и подрядчиков, привлекать прямые и долговые инвестиции, в том числе с участием национальных и международных финансовых институтов, выявлять долгосрочные потребности в строительных ресурсах, оборудовании и применении технологий.

«Мы ориентируемся на полуторакратное увеличение объема взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС уже в ближайшие годы, – отметил Артак Камалян. – Для достижения этих показателей нам необходимо «оцифровать» и собрать инвестпроекты наших стран в единой базе данных и предложить комплексные меры поддержки их реализации».

Участники Консультативного комитета также одобрили проект доклада «О перспективных направлениях промышленного сотрудничества с новыми торгово-экономическими партнерами Евразийского экономического союза». Этот документ содержит результаты комплексного анализа потенциала рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС, включая уровень кооперационного взаимодействия производителей с новыми торгово-экономическими партнерами. Актуальность темы обусловлена проработкой вопросов целесообразности заключения соглашений о создании зон свободной торговли с новыми торговыми партнерами Союза.

Одобрение участников заседания получил и проект рекомендации Коллегии ЕЭК «О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства промышленной продукции для железнодорожного транспорта». Документ содержит комплекс мер, рекомендуемых союзным странам для решения основных проблем отрасли.