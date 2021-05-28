Среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами в 2020 году Беларусь заняла шестое место, однако по итогам первого квартала 2021 года она опустилась на одну строчку ниже и заняла седьмое место. Об этом сообщили в Министерстве экономики на запрос Укринформа.

"В 2020 году среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами Беларусь заняла шестое место. По итогам I квартала 2021 года Беларусь во внешней торговле товарами опустилась на одну строчку вниз и заняла седьмое место среди торговых партнеров", - сообщили в Минэкономики.

По итогам первого квартала 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил $1,2 млрд, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,8%, в том числе экспорт товаров составил $334,2 млн (с уменьшением на 15,1%), а импорт товаров, соответственно, составил $884,9 млрд (с увеличением на 21,6%). В частности, торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в первом квартале 2021 года был на уровне $1, 2 млрд (+10,9%): экспорт товаров - $305,9 млн (-13,4%), импорт товаров - $863,7 млрд (+23,1%).

В министерстве также привели данные за 2020 год. Тогда объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг $4,4 млрд, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году, в том числе экспорт товаров составил $1,4 млрд (-14,8% по сравнению с 2019 годом), а импорт товаров - $3,0 млрд (-23,6%). При этом торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне $4,2 млрд (-20,6%): экспорт товаров - $1,3 млрд (-13,8%), импорт товаров - $2,9 млрд (-23,4%).

В Минэкономики подчеркнули, что доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг Украины в 2019 году составила 4,2%, в 2020-м - 3,7%, в первом квартале 2021 года - 3,7%. Если же речь идет только о внешнеторговом обороте товаров Украины, то доля Беларуси в 2019 году составила 4,8%, в 2020-м - 4,1%, в первом квартале 2021 года - также 4,1%.