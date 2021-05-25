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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС БУДУТ ПРЕСЕКАТЬ АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕЭК


12:55 26.05.2021

Практику зарубежных и национальных антимонопольных органов по пресечению нарушений на цифровых рынках проанализировал антимонопольный блок Евразийской экономической комиссии в обзоре «Конкурентное (антимонопольное) регулирование на цифровых рынках».

Как сообщает ЕЭК, документ был представлен 25 мая на заседании коллегии ЕЭК.

В обзоре отражены практические подходы по определению продуктовых и географических границ таких рынков, показателей, используемых для расчета рыночных объемов и долей хозяйствующих субъектов.

В условиях роста цифровизации эти аспекты антимонопольного регулирования полезны для национальных антимонопольных органов государств Союза, а также для Комиссии в рамках деятельности по защите конкуренции на цифровых рынках.

Коллегия комиссии рекомендовала странам ЕАЭС руководствоваться обзором при выявлении и пресечении антиконкурентных действий на цифровых рынках, а также при совершенствовании в Союзе правовых механизмов защиты конкуренции.
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