Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.

"Фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца", – отметил Гончаренко.