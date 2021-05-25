|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
11:55 26.05.2021
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.
"Фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца", – отметил Гончаренко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте