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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПАКЕТ ПОПРАВОК В ДОГОВОР О ЕАЭС БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
11:34 26.05.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 25 мая одобрила проект «II Большого Протокола», включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе. Теперь документ будет направлен на внутригосударственное согласование.
«Проект «II Большого Протокола» включает более 130 поправок. Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в Договоре терминологии, наделение Комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», - отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Как сообщает ЕЭК, во «II Большой Протокол» включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС «Трудовая деятельность трудящихся государств – членов». В частности, предлагается исключить действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве Союза. Сейчас они должны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании. Также в числе предлагаемых изменений – возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.
Кроме того, документом предлагается наделить Комиссию полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
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