СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

В ЕАЭС АКТУАЛИЗИРОВАНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ МЕЖГОССТАНДАРТОВ НА РАБОТАЮЩИЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ АППАРАТЫ

09:59 26.05.2021 Коллегия ЕЭК утвердила в новой редакции программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен в соответствии с предложениями стран Евразийского экономического союза и с учетом реализации действующей редакции программы. Программа предусматривает, что до 2024 года Беларусь разработает три межгосударственных стандарта, Россия – четыре, а Казахстан – 18. При этом Казахстан еще пересмотрит три действующих межгосстандарта.