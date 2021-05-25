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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС АКТУАЛИЗИРОВАНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ МЕЖГОССТАНДАРТОВ НА РАБОТАЮЩИЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ АППАРАТЫ
09:59 26.05.2021
Коллегия ЕЭК утвердила в новой редакции программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен в соответствии с предложениями стран Евразийского экономического союза и с учетом реализации действующей редакции программы.
Программа предусматривает, что до 2024 года Беларусь разработает три межгосударственных стандарта, Россия – четыре, а Казахстан – 18. При этом Казахстан еще пересмотрит три действующих межгосстандарта.
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