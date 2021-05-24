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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС НАЧАЛИ РАБОТУ ПО ОЦЕНКЕ ИНСТРУМЕНТОВ И УРОВНЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


13:28 25.05.2021

Евразийская экономическая комиссия приступила к работе по всесторонней оценке инструментов и уровня господдержки в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, департамент промышленной политики ЕЭК во второй половине мая провел консультации с экспертами уполномоченных органов союзных государств, в ходе которых выработаны согласованные подходы к формированию методологии проведения оценки уровня господдержки. Также обсуждены отдельные аспекты отраслевого анализа господдержки промышленности.

Рост взаимной торговли и обеспечение добросовестной конкуренции между промышленными предприятиями – значимые элементы для экономического развития стран Евразийского экономического союза. В этой связи критически важно недопущение искажений на внутреннем рынке ЕАЭС, которое обеспечивается в том числе реализацией единых правил предоставления государственной поддержки. В этой связи особую актуальность приобретает оценка действующих инструментов и уровня государственной поддержки в Союзе, в том числе ее количественный анализ.

Напомним, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2020 года главы государств утвердили Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стратегия предусматривает проведение странами совместно с комиссией оценки инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в ЕАЭС и выработку возможных направлений их сближения.

В целом результаты проведения оценки уровня и инструментов господдержки позволят выявить основные тенденции в этой сфере и разработать предложения по возможным направлениям развития государственной поддержки промышленности в ЕАЭС.
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