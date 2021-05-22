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ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ОСТАНОВИТЬ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ


18:19 24.05.2021

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания в понедельник.

Согласно информации, участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
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