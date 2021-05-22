|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ОСТАНОВИТЬ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ
18:19 24.05.2021
Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания в понедельник.
Согласно информации, участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.
В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
Курсы в банках
на 24.05.2021
Конвертация в банках
на 24.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте