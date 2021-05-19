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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК БУДЕТ ВЕСТИ ОБЩИЙ РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВОБОДНЫХ СКЛАДОВ
11:17 21.05.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии вводит в действие общий процесс по формированию, ведению и использованию общего реестра владельцев свободных складов.
Как сообщает ЕЭК, в реестре будут содержаться сведения о владельцах свободных складов. Использование сведений из общего реестра предусмотрено при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля таможенными органами государств ЕАЭС, а также при планировании и осуществлении деятельности участниками ВЭД и другими заинтересованными лицами.
Общий процесс вводится по результатам тестирования информационного взаимодействия с участием ЕЭК и таможенных органов стран Союза.
«Хотелось бы отметить позитивную тенденцию в реализации общих процессов в рамках интегрированной информационной системы Союза, – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. – С начала 2020 года и с учетом принятия этого вопроса число введенных в действие общих процессов увеличилось на 40% от общего количества».
Тестирование продемонстрировало готовность национальных сегментов Армении, Беларуси, Кыргызстана и интеграционного сегмента ЕЭК к реализации общего процесса средствами интегрированной системы.
Тестирование информационного взаимодействия в Казахстане будет проводиться во втором квартале 2021 года. Реестр открыт для присоединения новых участников.
Общий процесс в рамках Союза – операции и процедуры, установленные международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством стран ЕАЭС, которые начинаются на территории одного из государств-членов, а заканчиваются (изменяются) на территории другого государства Союза.
Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, свободными складами являются здания (части зданий), комплекс зданий, обустроенные и оборудованные территории и (или) открытые площадки, которые находятся под охраной либо имеют режим контроля доступа физических лиц и в пределах которых в соответствии с ТК ЕАЭС могут размещаться и использоваться товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, а также иные товары в соответствии с ТК ЕАЭС.
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