Коллегия Евразийской экономической комиссии вводит в действие общий процесс по формированию, ведению и использованию общего реестра владельцев свободных складов.

Как сообщает ЕЭК, в реестре будут содержаться сведения о владельцах свободных складов. Использование сведений из общего реестра предусмотрено при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля таможенными органами государств ЕАЭС, а также при планировании и осуществлении деятельности участниками ВЭД и другими заинтересованными лицами.

Общий процесс вводится по результатам тестирования информационного взаимодействия с участием ЕЭК и таможенных органов стран Союза.

«Хотелось бы отметить позитивную тенденцию в реализации общих процессов в рамках интегрированной информационной системы Союза, – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. – С начала 2020 года и с учетом принятия этого вопроса число введенных в действие общих процессов увеличилось на 40% от общего количества».

Тестирование продемонстрировало готовность национальных сегментов Армении, Беларуси, Кыргызстана и интеграционного сегмента ЕЭК к реализации общего процесса средствами интегрированной системы.

Тестирование информационного взаимодействия в Казахстане будет проводиться во втором квартале 2021 года. Реестр открыт для присоединения новых участников.

Общий процесс в рамках Союза – операции и процедуры, установленные международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством стран ЕАЭС, которые начинаются на территории одного из государств-членов, а заканчиваются (изменяются) на территории другого государства Союза.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, свободными складами являются здания (части зданий), комплекс зданий, обустроенные и оборудованные территории и (или) открытые площадки, которые находятся под охраной либо имеют режим контроля доступа физических лиц и в пределах которых в соответствии с ТК ЕАЭС могут размещаться и использоваться товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, а также иные товары в соответствии с ТК ЕАЭС.