21 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского экономического союза, почетного председателя ВЕЭС, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Как сообщает ЕЭК, в повестке – 15 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза будет доложено о выполнении поручений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран.

На повестке дня – сотрудничество стран Союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Главам государств ЕАЭС будут представлены доклады о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза за 2020 год, о результатах мониторинга исполнения в 2019-2020 годах государствами Союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2020 год, информация в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о ЕАЭС), годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 год.

Ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021-2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, утвержденный решением Высшего Евразийского экономического совета № 23 от 26 декабря 2016 г., соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС.

Высшему Евразийскому экономическому совету будут представлены кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызской Республики – Максата Суйуналиевича Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Михайловича Панкратова и Темирбека Ишенбаевича Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК вместо Эмиля Абдыкалыевича Кайкиева.