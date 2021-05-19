В ЕАЭС разработают биржевые инструменты по торговле зерном. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе независимого диалога «Разные курсы – единая цель» в поддержку Саммита по продовольственным системам-2021 ООН, который прошел 18 мая в Москве.

По его словам, в Евразийском экономическом союзе обеспечена продовольственная безопасность. Несмотря на пандемию COVID-19, по итогам 2020 года в странах Союза зафиксирован рост производства сельскохозяйственной продукции на 2,3%.

«Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности заложено в Стратегии-2025. Это, к примеру, меры и механизмы, связанные с повышением эффективности растениеводства и животноводства, с импортозамещением, с реализацией совместных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС», – сказал министр ЕЭК.

В то же время Сергей Глазьев подчеркнул, что не все страны мира смогли избежать критического дефицита продовольственных товаров.

«Расчет возможностей современных сельскохозяйственных технологий, который проводился в МГУ, показал, что при нынешнем состоянии технологической базы сельского хозяйства можно прокормить более 20 млрд человек – в два раза больше населения Земли. Проблема не в том, что людей слишком много или что не хватает почв и эффективных технологий, а в недостающих механизмах распределения сельскохозяйственных товаров», – отметил Сергей Глазьев.

Он назвал три причины неэффективного распределении товаров: социальное неравенство, злоупотребление монопольным положением на рынке со стороны крупных корпораций, несовершенство современной международной торговли, которая подвержена манипулированию.

Для решения мировой продовольственной проблемы Сергей Глазьев предложил разработать глобальную инвестиционную программу для устранения узких мест, связанных, прежде всего, с обеспеченностью водой. Кроме того, по его мнению, необходимо устранить угнетающее воздействие снижения покупательной способности национальных валют и манипулирования рынком.

«Мы в Евразийском экономическом союзе рассматриваем возможность развития биржевого пространства и в качестве первого пилотного проекта будем разрабатывать инструменты биржевой торговли зерном. В перспективе попытаемся создать международную систему торговли зерном, которая основывалась бы на биржах ЕАЭС и была бы открытой в первую очередь для африканских государств, которые столкнулись с обострением продовольственной проблемы», – заявил Сергей Глазьев.

Как сообщает ЕЭК, в рамках независимого диалога генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов предложил внести коррективы в концепцию мировой продовольственной безопасности.

«Ежедневно в мире 25 тысяч человек умирают от недоедания и болезней, связанных с голодом. Однако до сих пор концепция продовольственной безопасности в основном сосредоточена на пищевых калориях, а не на качестве продуктов питания. Настала пора вносить в нее коррективы», – подчеркнул Андрей Бельянинов.

Независимый диалог был организован Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» в преддверии Саммита по продовольственным системам-2021, который состоится в ноябре по инициативе Генерального Секретаря ООН.

Участниками обсуждения стали представители государственных органов, международных организаций и эксперты.

Целью предстоящего саммита является призыв к деятельным усилиям мирового сообщества, направленным на изменение методов производства и потребления продовольствия в мире, сокращение числа заболеваний, связанных с питанием, оздоровление планеты и достижение прогресса в системной реализации 17 Целей устойчивого развития ООН.