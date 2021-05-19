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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС РАСШИРЕН ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ
16:07 19.05.2021
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение включить вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, а также дополнить Единые карантинные фитосанитарные требования специальными нормами относительно семенного, посадочного материала продовольственного картофеля, плодов томатов, перцев и баклажанов в отношении этих трех вирусов.
«Принятые решения повысят эффективность карантинного фитосанитарного контроля, минимизируют риски ввоза и распространения вирусов при международной торговле, а также унифицируют процедуры контроля на границе и таможенной территории Союза», – подчеркнул министр по техническому регулирования ЕЭК Виктор Назаренко.
Как сообщает ЕЭК, ранее 30 апреля в Казани на заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС договорились применять скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории Союза вредных организмов растений. В Евразийской экономической комиссии уже начата работа по разработке порядка согласованного оперативного реагирования государств на появление новых объектов, отсутствующих в Едином перечне карантинных объектов Союза.
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