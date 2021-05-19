ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС РАСШИРЕН ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ


16:07 19.05.2021

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение включить вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, а также дополнить Единые карантинные фитосанитарные требования специальными нормами относительно семенного, посадочного материала продовольственного картофеля, плодов томатов, перцев и баклажанов в отношении этих трех вирусов.

«Принятые решения повысят эффективность карантинного фитосанитарного контроля, минимизируют риски ввоза и распространения вирусов при международной торговле, а также унифицируют процедуры контроля на границе и таможенной территории Союза», – подчеркнул министр по техническому регулирования ЕЭК Виктор Назаренко.

Как сообщает ЕЭК, ранее 30 апреля в Казани на заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС договорились применять скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории Союза вредных организмов растений. В Евразийской экономической комиссии уже начата работа по разработке порядка согласованного оперативного реагирования государств на появление новых объектов, отсутствующих в Едином перечне карантинных объектов Союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0758 +0.0063
USD 2.5161 0
RUB 3.4146 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0740
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4020 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2220
EUR/RUB 90.0000 90.3500
USD/RUB 73.7500 74.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте