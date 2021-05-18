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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ ЕАЭС


14:32 19.05.2021

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил инструкцию к договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (НМПТ) Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, инструкция содержит правила реализации норм, установленных договором. Среди них – требования к оформлению и порядок подачи заявок на товарный знак ЕАЭС и НМПТ ЕАЭС; порядок проведения экспертизы заявленных обозначений; порядок регистрации товарного знака ЕАЭС и НМПТ ЕАЭС; порядок ведения единых реестров товарных знаков ЕАЭС и НМПТ ЕАЭС; порядок информационного взаимодействия национальных патентных ведомств стран Союза между собой и с Комиссией; все необходимые формы процессуальных документов.

Кроме того, утвержден перечень видов юридически значимых действий при регистрации, правовой охране и использовании товарных знаков ЕАЭС и НМПТ ЕАЭС и ставок пошлин за их совершение. Каждое из государств-членов установит в своем законодательстве размеры пошлин, подлежащих уплате заявителями, на основе утвержденных Советом единых ставок.

Утверждение инструкции и ставок пошлин является очередным шагом по формированию региональной системы регистрации товарных знаков ЕАЭС и НМПТ ЕАЭС. Новые процедуры в значительной степени упрощают и ускоряют получение правовой охраны этих объектов одновременно на территории всех стран ЕАЭС, при этом уменьшаются финансовые и трудовые затраты предпринимателей, снимаются административные барьеры.
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