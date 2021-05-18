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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА В ЕАЭС ОБНУЛЕНЫ НА ВРЕМЯ ПРОРАБОТКИ ВОПРОСА О ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
13:33 19.05.2021
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить пошлины на ввоз на территорию Евразийского экономического союза отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания шириной более 30 см.
Как сообщает ЕЭК, Мера будет действовать на временной основе по 31 декабря 2021 года.
Речь идет о полотнах, используемых швейными предприятиями государств Союза главным образом для выпуска корсетной продукции. Наибольшие объемы импорта приходятся на Республику Беларусь и Кыргызскую Республику. В Союзе в настоящее время полотна с требуемыми характеристиками не выпускаются, однако их производство может быть налажено в Российской Федерации.
«В период действия нулевой пошлины заинтересованные производители и потребители продолжат взаимодействие по согласованию технологических требований к трикотажным полотнам и проведению испытаний опытных образцов в целях организации производства на территории ЕАЭС. Предприятия БеларусИ и Кыргызской Республики уже подтвердили свою заинтересованность в приобретении такой продукции», – отметили в торговом блоке ЕЭК.
В настоящее время пошлина на рассматриваемую продукцию составляет 3%.
Мера по временному обнулению ставки вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования решения.
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