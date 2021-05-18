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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК УСТАНОВИЛ ДО КОНЦА 2021 ГОДА НУЛЕВУЮ СТАВКУ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ


11:48 19.05.2021

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 18 мая принял решение обнулить ввозную таможенную пошлину на кристаллический кремний технической чистоты до конца 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, главным образом мощности по производству этого вида сырья на территории Союза сконцентрированы в Российской Федерации и Республике Казахстан. Однако действующее производство покрывает нужды внутренних потребителей не более чем на 70%. Около трети необходимого объема кремния ввозится из стран дальнего зарубежья.

«Мера вводится для сокращения влияния на экономики государств ЕАЭС последствий изменения структуры потребностей международного рынка в алюминиевых сплавах. Решение призвано поддержать конкурентоспособность производителей литейных алюминиевых сплавов, легированных кремнием, и изготавливаемых из них изделий», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Учитывая схожие классификационные признаки кристаллического кремния как технической, так и высокой чистоты, для упрощения декларирования ставки временно обнуляются на оба вида сырья.

Действующие ставки ввозных таможенных пошлин на рассматриваемые товары составляют 5%.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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