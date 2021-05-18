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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОБНУЛИЛА ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
10:09 19.05.2021
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года.
Как сообщает ЕЭК, речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. В Евразийском экономическом союзе аналоги с требуемыми качественными характеристиками не производятся.
«Современная технология производства таких солнечных батарей делает продукцию востребованной не только на территории Союза, но и на зарубежных рынках. Одобренное сегодня решение поможет поддержать внутренних производителей», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Кроме того, принимаемая мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей.
Совет ЕЭК также поручил коллегии в оперативном порядке рассмотреть вопрос об обнулении ставок пошлин в отношении еще нескольких категорий товаров, используемых для производства солнечных батарей.
Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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