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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕЭК РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕАЭС


11:50 18.05.2021

Вопросы формирования единообразной правоприменительной практики в Евразийском экономическом союзе были рассмотрены на 52-м заседании консультативного комитета по таможенному регулированию при коллегии Евразийской экономической комиссии, которое прошло в штаб-квартире ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания обсудили вопросы, связанные с предоставлением обеспечения исполнения обязанностей юридического лица при его включении в реестр таможенных перевозчиков, а также предоставления обеспечения таможенным представителем при помещении товаров под процедуру таможенного транзита. Сейчас в соответствии со статьей 407 Таможенного кодекса ЕАЭС обеспечение исполнения обязанностей юрлица должно быть эквивалентно 200 тысячам евро.

Также был рассмотрен вопрос целесообразности сокращения срока временного хранения для отдельных категорий товаров, имеющих ограниченные сроки годности. Владельцев складов временного хранения предложили наделить полномочиями выступать декларантами товаров, которые в период временного хранения испортились или пришли в негодность, в связи с чем требуется их помещение под таможенную процедуру уничтожения.

Кроме того, в центре внимания было предложение Беларуси по вопросу, имеющему особую актуальность в условиях пандемии, – о возможности передачи с разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования временно ввезенного физическим лицом транспортного средства для личного пользования иному лицу для вывоза с территории ЕАЭС. Речь идет о случаях, связанных со смертью, тяжелой болезнью декларанта или иной объективной причиной.

По итогам обсуждения департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики комиссии подготовит поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС и в нормативные правовые акты комиссии, которые требуют уточнения.
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