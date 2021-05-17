Представители органов государственной власти стран Евразийского экономического союза, отвечающие за обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности, поддержали включение вирусов мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, совещание по этому вопросу прошло под председательством министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко 17 мая в штаб-квартире ЕЭК.

Виктор Назаренко напомнил, что вопрос включения этих трех вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и дополнение Единых требований к плодам томатов, перца и баклажанов в отношении этих вирусов уже неоднократно обсуждался на площадке Комиссии, в том числе рассматривался коллегией и Советом ЕЭК.

«Все государства ЕАЭС единогласно выступили за включение вирусов в Единый перечень, однако до сегодняшнего дня сохранялись разногласия по установлению требований к плодам. Это узкоспециализированные вопросы, но требуют тщательной проработки, поскольку основная цель служб по карантину растений – обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности не только стран ЕАЭС, но и таможенной территории Союза в целом», – отметил министр ЕЭК.

Вопрос об утверждении единых требований к плодам овощных культур, ввозимых и перемещаемых по территории ЕАЭС, будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК 18 мая.

Алгоритмы оперативных действий стран ЕАЭС при применении фитосанитарных мер в отношении потенциально вредных объектов, не включенных в Единый перечень, планируется решить путем внесения соответствующих изменений в право Союза. Работа в этом направлении в ЕЭК уже начата.

Кроме того, рассмотрены вопросы создания Совета руководителей уполномоченных органов по карантину растений ЕАЭС, разработки порядка согласованного и оперативного реагирования союзных государств на появление вредных организмов, отсутствующих в Едином перечне карантинных объектов, эффективности работы рабочей группы по фитосанитарным мерам ЕЭК.

Руководители уполномоченных органов стран ЕАЭС высоко оценили результаты деятельности рабочей группы по направлению «Фитосанитарные меры» – консультативного органа, осуществляющего подготовку, рассмотрение и доработку с учетом мнения стран ЕАЭС проектов актов Союза в сфере применения карантинных фитосанитарных мер.