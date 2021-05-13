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ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА ИЗ ЕС В УКРАИНУ УМЕНЬШИЛАСЬ В 7 РАЗ


12:26 14.05.2021

В январе-апреле 2021 года ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) протранспортировал по заказу клиентов 0,55 млрд кубометров газа из ЕС в Украину. Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, из Словакии были транспортированы 0,07 млрд. кубометров, из Венгрии - 0,48 млрд. кубометров, а из Польши, Румынии и Молдовы завоз газа почти не осуществлялся. При этом в режиме виртуального реверса поступления газа в Украину составили 0,49 млрд кубометров, или 88%.

За этот период ОГТСУ также осуществил транспортировку в подземные хранилища газа (АО «Укртрансгаз») 0,08 млрд кубометров. Это лишь 6% от аналогичного показателя годом ранее, когда поставщики с начала сезона активно закачивали газ на хранение в ПХГ к зимнему отопительному сезону.

«За аналогичный период 2020 года по заказу клиентов ОГТСУ совершил транспортировку в ПХГ для дальнейшего хранения 1,3 млрд куб. м газа, в этом году - только 80 млн куб. м. Частично эта тенденция обусловлена высокими ценами на европейских газовых хабах. И в настоящее время должны констатировать рекордно низкий уровень импорта газа в Украину за последние месяцы», - прокомментировал коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров, которого цитирует Укринформ.

Поступление газа в режиме «таможенный склад» в январе-апреле 2021 года составило 0,08 млрд кубометров (из них 12% - в режиме short-haul). В этот же период годом ранее заказчики услуг завезли 1,22 млрд кубометров, из которых 27% - short-haul, добавили в ОГТСУ.

По словам Тодорова, Оператор ГТС ждет, что во втором-третьем кварталах начнется импорт для закачки газа в ПХГ с целью подготовки для следующего отопительного сезона.

«Таможенный склад» - таможенный режим, позволяющий клиенту сохранять природный газ в хранилищах Украины до 1095 дней без уплаты таможенных платежей; short haul - услуга, позволяющая получать скидку на транспортировку, в том числе для последующего хранения газа в украинских ПХГ в режиме «таможенный склад».
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