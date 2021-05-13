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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС ЗАПУСТЯТ 1 ИЮЛЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОИСКУ ВАКАНСИЙ И РЕЗЮМЕ


17:58 13.05.2021

Ввод в промышленную эксплуатацию системы «Унифицированная система поиска «Работа без границ» - первого совместного цифрового проекта стран Евразийского экономического союза намечен на 1 июля.

Как сообщает ЕЭК, проект «Работа без границ» – поисковая система для доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах стран Евразийского экономического союза.

Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках Союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

Одна из особенностей проекта «Работа без границ» – использование распределенной архитектуры, без объединения баз. Применяемая в проекте технология, с одной стороны, обеспечивает необходимый доступ к информации по вакансиям и резюме, а, с другой стороны, – соблюдение закона о защите персональных данных, так как не происходит трансграничной передачи и хранения информации.

Министр ЕЭК Гегам Варданян отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, проект удалось реализовать в установленный срок.

«С момента его старта выполнены все организационные мероприятия, проанализирован большой объем нормативно-правовых документов стран Союза в области трудового законодательства, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах Союза, все виды тестирования, осуществлена опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов. В результате внедрения системы расширяется взаимодействие рынков труда Союза. Сейчас ведется работа со странами Союза для разработки сервисов, что позволит сформировать полноценную цифровую экосистему по обеспечению трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС», – подчеркнул он.

Запуск проекта был одобрен решением Совета Евразийской экономической комиссии № 89 от 9 сентября 2019 года.
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