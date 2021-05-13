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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ НАСЧИТАЛИ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ МИЛЛИОНЕРОВ


16:07 13.05.2021

По предварительным итогам декларационной кампании доходы, полученные в прошлом году в сумме более 1 млн грн, задекларировали 8451 человек, что на 6% больше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"По предварительным итогам декларационной кампании доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 8451 человек. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 6%. Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель Киева", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в Киеве (3375 человека), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

В целом миллионерами задекларированы доходы в сумме 70,4 млрд грн, определены к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора - 0,2 млрд грн.

Самая большая сумма к уплате в бюджет определена жителем Киева из доходов, полученных за пределами Украины - почти 80 млн грн, в том числе налог на доходы физических лиц - 66,5 млн грн и военный сбор - 11,1 млн грн.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет в сумме более 20,0 млн грн по результатам 2020 года определены 12 лицами на общую сумму 418,0 млн грн, или 15 процентов от общей суммы налоговых обязательств (с учетом наибольшей суммы). По территориальности половина таких граждан учитываются в Киеве, по два человека - в Одесской и Киевской областях, по одному человеку - в Харьковской и Львовской областях.

В целом, по оперативным данным, в 2021 году доходы, полученные в течение прошлого года, задекларировали почти 472 тыс. граждан, что на уровне прошлого года.

Активнее всего декларировали доходы жители Запорожской (почти 51 тыс. деклараций), Днепропетровской (мажет 40 тыс. деклараций) и Херсонской (более 37 тыс. деклараций) областей.

По результатам 2020 года гражданами определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц и 360,1 млн грн - военного сбора. Это почти на уровне прошлого года, несмотря на прошлогоднюю сложную ситуацию. Так, по состоянию на последний день подачи декларации в 2020 году (30.06.2020) определен НДФЛ к уплате почти 2,7 млрд грн, военного сбора - 379,0 млн грн.

По состоянию на 1 мая 2021 года воспользовались правом на налоговую скидку почти 62 тыс. человек, задекларировано к возврату из бюджета - 190,6 млн грн.

Граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за 2020 год до 1 мая 2021 года. Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, должны быть уплачены до 2 августа 2021 года (включительно).
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