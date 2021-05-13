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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В ЕАЭС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА СОСТАВИЛ 6,7%
14:46 13.05.2021
По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается некоторое ускорение годовой инфляции на 0,5-2,1% во всех государствах Евразийского экономического союза, кроме Казахстана, где инфляция замедлилась на 0,5%. Это следует из мониторинга инфляции, проведенного департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает ЕЭК, основная причина ускорения инфляции – рост мировых цен на продовольствие. Ускорение инфляции на продовольственные товары отмечалось в Армении, Беларуси и России, где выросли цены на мясо и мясопродукты, а также картофель. При этом во всех странах ЕАЭС ускорился рост цен на подсолнечное масло, яйца, хлеб и другие продукты.
На непродовольственные товары цены выросли во всех странах ЕАЭС. Это в основном было связано с ростом цен на ткани, одежду, трикотажные изделия, строительные материалы, а также бензин и легковые автомобили (в большинстве стран Союза). Кроме того, на фоне COVID-19 в Армении и Беларуси ускорилась инфляция на медикаменты (13,3% и 21,8% соответственно).
В секторе услуг рост цен ускорился в Армении, Кыргызстане и России. В Беларуси инфляция на услуги, несмотря на некоторое ее замедление, сохранялась на наиболее высоком уровне среди стран ЕАЭС. Во всех государствах наблюдалось ускорение цен на услуги учреждений культуры, а также в большинстве стран ЕАЭС – на услуги пассажирского транспорта, образования и здравоохранения.
Замедление общего уровня инфляции в Казахстане обусловлено снижением темпов роста цен на продовольственные товары и услуги.
Несмотря на некоторое повышение инфляционных процессов в ЕАЭС, к концу текущего года ожидается существенное замедление годовой инфляции на фоне своевременно принятых мер экономической политики странами ЕАЭС.
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