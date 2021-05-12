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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ПОСТАВКИ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ С ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ


15:14 12.05.2021

Россельхознадзор с 12 мая 2021 года разрешил ввоз в Российскую Федерацию томатов и перцев с двух белорусских предприятий.

Как сообщает ведомство, поставлять овощи разрешено ОАО «ТК» Берестье» (Брестская область) и КУП «Минская овощная фабрика» (Минская область).

«Решение принято по итогам представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев закрытого грунта в местах производства на предмет отсутствия вируса мозаики пепино, а также под гарантии ГУ «Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

С 9 октября 2020 года Россельхознадзором были введены ограничения на поставки томатов и перцев из Минской области в связи с обнаружением в продукции из этого региона вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – объекта, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Аналогичный запрет был введен в отношении поставок томатов и перцев из Брестской области с 30 октября 2020 года также в связи с выявлением в овощах Pepino mosaic virus.
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