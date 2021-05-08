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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОДОБРИЛА ПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА В РАМКАХ ЕАЭС


13:54 12.05.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 11 мая одобрила последний документ к соглашению об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о заключении, которое позволит государствам ЕАЭС по итогам обзорных визитов удостовериться в том, что в странах Союза государственный пробирный надзор осуществляется на должном уровне, предусмотренном соглашением.

Документ должен быть еще утвержден на Совете ЕЭК на уровне вице-премьеров стран Союза 18 мая этого года.

«Это очень важный шаг к формированию общего рынка ювелирных изделий ЕАЭС с точки зрения бизнеса и потребителей. Общий рынок поможет добросовестному бизнесу расширить свой ассортимент и развивать конкуренцию на евразийском рынке, что в свою очередь будет способствовать снижению цен на ювелирные изделия», – сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

По его словам, предусмотренные соглашением лучшие мировые практики в сфере пробирного надзора позволят обеспечить защиту прав потребителей.

Одобренный документ создаст необходимые условия в ЕАЭС для полномасштабной реализации международного договора и обеспечения взаимного признания пробирных клейм.

Напомним, что все страны евразийской интеграционной «пятерки» ратифицировали соглашение в ювелирной сфере в рамках ЕАЭС, и оно уже скоро вступит в силу.
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