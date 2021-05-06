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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ДВА НОВЫХ СОРТА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
13:01 07.05.2021
Свидетельство о государственной регистрации двух новых сортов сахарной свеклы получили селекционеры Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук и сети их хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба НААН.
«Селекционеры Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук и сети их хозяйств получили свидетельство о государственной регистрации новых сортов сахарной свеклы Солнечный и Ольшанка», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
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