Свидетельство о государственной регистрации двух новых сортов сахарной свеклы получили селекционеры Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук и сети их хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба НААН.

«Селекционеры Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук и сети их хозяйств получили свидетельство о государственной регистрации новых сортов сахарной свеклы Солнечный и Ольшанка», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.