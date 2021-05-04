Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о регистрации «Евразийского пивоваренного альянса» в качестве стратегического шага для укрепления позиции пивоваренной индустрии на наднациональном уровне.

В него войдут российская «Ассоциация производителей пива», Союз «Гильдия пивоваров» (Беларусь), «Союз пивоваров Республики Казахстан» и «Ассоциация пивопроизводителей Республики Кыргызстан».

Основными задачами новой организации станут защита и представление интересов пивоваренной индустрии в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), консолидация усилий по формированию общих подходов для минимизации рисков, снижение административной нагрузки на участников рынка, а также взаимодействие с профильными органами государственной власти стран ЕАЭС.

«Консолидация усилий по формированию индустриальной повестки на национальном и наднациональном уровне - это требование сегодняшнего дня. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами по отрасли из стран ЕАЭС и считаем, что пора предпринять следующий шаг - формализовать наше сотрудничество в формате “Евразийского пивоваренного альянса”, что позволит укрепить позиции отрасли. Введение МРЦ, обязательной маркировки и дискуссии вокруг техрегламента по рецептуре пива - это те вызовы, с которыми столкнулись все пивоваренные компании Евразийского экономического союза. Наша общая задача - усилить диалог с регуляторами для минимизации этих рисков», - заявил председатель совета российской «Ассоциации производителей пива» Андрей Губка.

В ходе круглого стола, который состоялся 29 апреля с участием представителей органов власти и индустриальных ассоциаций стран ЕАЭС, пивовары отметили необходимость взвешенного подхода к законодательному регулированию в странах союза. Представители ассоциаций подготовили резолюцию, которая включает в себя несколько пунктов:

требования текущего техрегламента ТР ЕАЭС 047/2018 в части содержания соложеного и несоложеного сырья в термине «пиво» необходимо сохранить;

введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво является необоснованной мерой и окажет крайне негативное влияние на деятельность добросовестных участников рынка;

маркировка пивоваренной продукции - избыточный, высокозатратный и технологически сложный инструмент, требующий значительных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов.

«Нормы по рецептуре, предлагаемые российскими властями, будут только ограничивать пивоваров ЕАЭС в производстве пива и расширении ассортимента. В условиях жесткой конкуренции за внимание потребителей диверсификация портфеля брендов имеет огромное значение», - сказал Владислав Скребцов, исполнительный директор Союза «Гильдия пивоваров» (Беларусь).

Участники круглого стола также отдельно остановились на инициативе российских органов власти по установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. По мнению авторов этой инициативы, инструмент МРЦ позволит регулировать розничные цены на пиво, которые сейчас, по их оценке, необоснованно низкие. Однако данные исследований говорят об обратном. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, пиво — одна из немногих макрокатегорий на рынке товаров повседневного спроса (FMCG), продемонстрировавших рост продаж в натуральном выражении по итогам 2020 года, следует из данных ритейл-аудита NielsenIQ (данные по рынку России).

Пивовары стран ЕАЭС охарактеризовали предлагаемое введение МРЦ как неактуальную и вредную для развития рынка пива меру. Данная мера, в частности, снизит возможности гибкого подхода к выбору брендов и сортов пива в те моменты, когда на рынках наблюдается волатильность и снижение покупательной способности потребителей. Следует также отметить, что на рынках России и Беларуси продажи пива по сниженным ценам в формате промоакций либо запрещены (Беларусь) либо демонстрируют четкую тенденцию к снижению (Россия, сокращение на 47% в натуральном выражении за последний год – данные Nielsen IQ).

«В последние годы спрос на более доступные бренды не снижается, особенно в ряде форматов упаковки, например, пластиковой и алюминиевой, что является отражением экономической ситуации: в кризис российские потребители пересмотрели подход к тратам и переключаются на бренды по относительно более доступной цене», - прокомментировал Павел Фунтиков, руководитель группы по работе с алкогольными клиентами NielsenIQ Россия.