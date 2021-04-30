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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА ДО КОНЦА 2021 ГОДА УСТРАНИТЬ БАРЬЕРЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС
12:27 03.05.2021
Евразийский межправительственный совет на заседании 30 апреля принял решение продлить до 31 декабря 2021 года срок устранения Беларусью барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.
Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 марта 2021 года уведомила Беларусь о необходимости исполнения права Союза в части обязательного включения субъектами торговли товаров, произведенных в Беларуси, в ассортиментные перечни товаров.
Правительству страны было предложено в течение 30 календарных дней обеспечить устранение нарушения.
как сообщает ЕЭК, белорусская сторона инициировала пересмотр этого решения комиссии, однако межправсовет согласился с выводами коллегии ЕЭК и решил продлить срок исполнения решения до конца текущего года.
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