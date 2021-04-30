ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС ПЕРЕХОДЯТ НА ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ


10:14 03.05.2021

6 мая 2021 года вступит в силу соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Этот международный договор подписан государствами ЕАЭС в октябре 2019 года.

Как сообщает ЕЭК, одновременно вступают в силу шесть актов Евразийской экономической комиссии, принятых в 2020-2021 годах. Они необходимы для реализации соглашения и определяют порядок осуществления основных процессов производства племенной продукции. Среди таких процессов – оценка племенной ценности животных; молекулярная генетическая экспертиза племенной продукции; определение породы (породности) племенных животных; апробация новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных.

Кроме того, в рамках соглашения утвержден Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами Союза, а также Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах ЕАЭС.

Соглашение и разработанные для его реализации документы создают правовой механизм, позволяющий осуществлять племенную работу в странах Союза с применением единых методик, порядков в сфере производства и оценки племенной продукции. Появляется возможность объединить в рамках ЕАЭС усилия по разработке и внедрению в племенном животноводстве инновационных технологий, включая геномную селекцию. Реализация соглашения станет реальным шагом к практической интеграции в агропромышленном комплексе стран Союза.

Отправной точкой в развитии племенного животноводства послужит переход в ближайшие два года ключевых отраслей животноводства на современные методики оценки и прогнозирования племенной ценности на основе метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP).

Все сведения о племенных животных, их продуктивности, наличии генетических заболеваний и другие необходимые данные, по сути, являющиеся электронной версией племенного свидетельства, будут вноситься племенными службами государств ЕАЭС в национальные информационные системы в соответствии с едиными порядками и методиками.

Обмен такими сведениями будет обеспечен при помощи интегрированной информационной системы Союза в рамках осуществления Общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях». Разработка технологической документации для его реализации запланирована в 2021 году.

Для выработки согласованных решений по стратегии развития и организации племенного дела в рамках Союза, обеспечения координации работы государственных органов, научных учреждений, организаций государств-членов, осуществляющих деятельность в области племенного дела, на регулярной основе будут проводиться координационные совещания.

В перспективе, после внедрения в производство племенной продукции принятых актов Союза, предусматривается разработать систему геномной селекции ЕАЭС, которая позволит проводить отбор племенных животных в раннем возрасте. Это существенно повысит эффективность племенной работы, позволит экономить значительные суммы на содержание племенного поголовья и ускорит развитие животноводства.

Для решения этой задачи и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы планируется создание аналитических центров.

Безбарьерная торговля и обеспечение стран Союза высокопродуктивной племенной продукцией собственного производства позволит повысить конкурентоспособность агропромышленных комплексов союзных государств, снизить уровень импортозависимости.

Указанные документы, по мнению экспертов, окажут положительное влияние на развитие селекционной работы и торговли племенной продукцией в странах Евразийского экономического союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
валюта курс
EUR 3.0961
USD 2.5597
RUB 3.4165
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0961 -0.0066
USD 2.5597 -0.0019
RUB 3.4165 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0830 3.0900
USD 2.5630 2.5650
RUB 3.3880 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1980 1.2040
EUR/RUB 90.7000 91.3700
USD/RUB 75.4000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте