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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛ ВЫРАБОТАТЬ В ЕАЭС ЕДИНУЮ СТРАТЕГИЮ ПО САНИТАРНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


09:10 03.05.2021

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил в рамках ЕАЭС выработать единую стратегию по обеспечению санитарной и биологической безопасности. Предложение он озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 29-30 апреля в Казани.

"Коллегия ЕЭК активно работает над документами стратегического характера. Возможно, нам следовало бы подумать о разработке стратегии биологической и санитарной безопасности стран союза. Я знаю, что ряд членов объединения, в частности Беларусь и Российская Федерация, работают над этими темами, пересматривают подходы в связи со складывающейся ситуацией в отношении опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение на будущее подумать о целесообразности выработки единой стратегии санитарной и биологической безопасности", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он также заявил, что Беларусь выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в ЕАЭС.

"В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета 5 апреля текущего года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Белорусская сторона выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - сказал Роман Головченко.

"Приветствуем инициативу, направленную на формирование цифрового пространства, цифровой инфраструктуры и экосистемы в рамках союза. Поддерживаем и иные мероприятия, заложенные в данном документе. Реализация положений стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик наших государств", - отметил глава правительства.

По его словам, решение задач повышения конкурентоспособности будет способствовать увеличению совокупного веса ЕАЭС в мировой торгово-экономической системе.

"В связи с этим предлагаем как можно быстрее, без раскачки приступить к реализации указанного плана мероприятий. Будем просить коллегию взять эту программу, план мероприятий на особый контроль", - подчеркнул он.
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