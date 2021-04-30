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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГОСДОЛГ УКРАИНЫ В МАРТЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА ₴38 МЛРД


13:58 30.04.2021

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за март 2021 года снизился до эквивалента в национальной валюте на 38,68 млрд грн - до 2 514,28 млрд грн. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд долл. в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на 1,24 млрд в долларовом эквиваленте. При этом государственный долг уменьшился на 28,91 млрд гривень (906,4 млн долл США), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн (33,4 млн долл США).

Государственный долг по состоянию на конец марта составил 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд долл США), из которых 45,8% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,2% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%). Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

Отмечается, что на протяжении марта 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 44,4 млрд гривень на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 года составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн.

В Минфине напоминают, что несмотря на кризисный 2020 год соотношение государственного долга к ВВП по итогам года остается умеренным - 53,9%.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,88 млрд грн, или 90,25 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 518,93 млрд грн (59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,72 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 032,95 млрд грн (40,48%), или 36,53 млрд долл. США.
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